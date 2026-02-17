FEENSTRA SAYS PROPERTY TAXES & SCHOOLS REMAIN TOP TOPICS FOR IOWANS

IOWA 4TH DISTRICT CONGRESSMAN RANDY FEENSTRA IS BACK IN IOWA THIS WEEK AS THE U.S. HOUSE IS NOT IN SESSION.
THE HULL REPUBLICAN IS RUNNING FOR GOVERNOR OF IOWA AND IS HOLDING MEET AND GREETS AROUND THE STATE THIS WEEK.
FEENSTRA SAYS PROPERTY TAXES AND EDUCATION REMAIN THE TWO TOP ISSUES IOWANS TALK TO HIM ABOUT:
FEENSTRA SAYS HE WANTS TO SEE EDUCATION IN IOWA SCHOOLS RENEW EMPHASIS ON FUNDAMENTALS:
HE SAYS ONE SIZE DOESN’T FIT ALL THOUGH WITH SCHOOL LEARNING AND PROGRAMS, AND HE WANTS TO MAKE SURE IOWA’S RURAL STUDENTS HAVE OPPORTUNITIES THAT URBAN STUSDENTS DO:
FEENSTRA HAD SCHEDULED SEVERAL APPEARANCES IN CENTRAL IOWA ON TUESDAY.
