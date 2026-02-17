ENTRIES SOUGHT FOR LOCAL ST. PATRICK’S DAY PARADE

ENTRIES ARE BEING SOUGHT FOR THE ANNUAL SIOUX CITY ST. PATRICK’S DAY PARADE.
THIS YEAR’S PARADE WILL TAKE PLACE AT 6 P.M. ON TUESDAY, MARCH 17, BEGINNING ON HISTORIC 4TH STREET AT IOWA STREET AND CONTINUING WEST ALONG 4TH STREET, CONCLUDING AT NEBRASKA STREET.
THE PARADE WELCOMES LOCAL ORGANIZATIONS, BUSINESSES, MUSICIANS AND FAMILIES TO TAKE PART IN THE ANNUAL COMMUNITY CELEBRATION OF SIOUXLAND IRISH HERITAGE.
THE EVENT IS FREE.
THOSE INTERESTED IN PARTICIPATING CAN CONNECT ON FACEBOOK AT SIOUX CITY ST PATRICKS DAY PARADE.