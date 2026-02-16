YANKTON SHERIFF INVESTIGATING ACTS OF VANDALISM

THE YANKTON COUNTY SHERIFF’S OFFICE IS INVESTIGATING MULTIPLE INCIDENTS OF VANDALISM INVOLVING ELECTRICAL CABINET BOXES THROUGHOUT THAT COUNTY.
THE SHERIFF’S OFFICE SAYS THE ACTS OF VANDALISM HAVE RESULTED IN COSTLY DAMAGE, POWER INTERRUPTIONS, AND CAN CREATE SERIOUS SAFETY CONCERNS FOR THE PUBLIC.
THE SHERIFF IS ASKING FOR THE PUBLIC’S HELP TO IDENTIFY WHOEVER IS RESPONSIBLE AND IS OFFERING A REWARD OF $1,500 FOR INFORMATION LEADING TO THE ARREST OF THOSE INVOLVED.
ANYONE WITH INFORMATION SHOULD CONTACT YANKTON COUNTY DISPATCH AT 605-668-5210 OR YANKTON CRIME STOPPERS AT 605-665-4440.
YOU MAY REMAIN ANONYMOUS WHEN CONTACTING CRIME STOPPERS.