SC SCHOOL DISTRICT DEBUTS NEW ELECTRIC BUS FLEET

SOME STUDENTS IN SIOUX CITY’S COMMUNITY SCHOOL DISTRICT WILL NOW BE RIDING TO THEIR SCHOOLS IN ELECTRIC BUSES.
THE DISTRICT RECEIVED ALMOST $6 MILLION DOLLARS FOR 15 NEW BUSES.
DOUG STEWART, WHO OVERSEES THE DISTRICT’S BUS DEPARTMENT, DRIVES ONE OF THE NEW ELECTRIC BUSES AND SAYS THE FIRST THING YOU NOTICE IS THE QUIET RIDE.
ELECTRICBUS OC…….BY THE TIRES. :13
IT WAS PART OF A PROGRAM RUN BY THE U.S. E.P.A THAT HAS BEEN ON HOLD SINCE EARLY LAST YEAR.
TIM PAUL IS THE DISTRICT’S DIRECTOR OF OPERATIONS AND MAINTENANCE, AND ADMITS THERE WAS SOME PUSHBACK FROM SOME COMMUNITY MEMBERS WHO AREN’T FANS OF GREEN ENERGY:
ELECTRICBUS1 OC……….FOR SURE. :13
NINE BUSES ARE READY TO TRANSPORT STUDENTS.
PAUL SAYS THEY WILL BE USED FOR CITY ROUTES, NOT FOR OUT-OF-TOWN TRIPS.
ONE CHARGE IS ENOUGH TO HANDLE DAILY USE, BUT NOT ENOUGH TO GET TO AND FROM OMAHA.
IF YOU WOULD LIKE TO DRIVE ONE, THE SCHOOL DISTRICT IS LOOKING FOR ADDITIONAL BUS DRIVERS AND ASSISTANTS.
Sheila Brummer IPR