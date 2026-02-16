RE-MAX CENTRE TO AGAIN HOST SC FILM FESTIVAL

THE SIOUX CITY INTERNATIONAL FILM FESTIVAL WILL BE RETURNING TO THE REMAX CITY CENTRE FOR THE SECOND CONSECUTIVE YEAR LATER THIS FALL.
REMAX CAME THROUGH FOR THE FESTIVAL AFTER ITS PREVIOUS LOCATION FELL THROUGH AT THE ELEVENTH HOUR.
BOARD PRESIDENT LESLIE WERDEN SAYS THEY WERE SO THANKFUL THAT REMAX WAS THERE FOR THEM LAST YEAR AND ARE LOOKING FORWARD TO CREATING AN EXCITING WEEKEND FOR OUR FILMMAKERS AND THE SIOUX CITY COMMUNITY.
THE 2026 FESTIVAL’S THEME WILL BE “THE CRAFT OF ACTING”.
THIS WILL BE THE 21ST YEAR,FOR THE FILM FESTIVAL, WHICH IS THE LONGEST RUNNING FESTIVAL IN IOWA.
IT WILL TAKE PLACE AT THE REMAX CITY CENTRE OCTOBER 1-4.