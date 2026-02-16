NATHAN SAGE LEAVES IOWA U.S. SENATE RACE

THE FIRST DEMOCRAT TO ANNOUNCE A BID FOR IOWA’S U-S SENATE SEAT HAS ENDED HIS CAMPAIGN, LEAVING TWO OTHER CANDIDATES IN THE DEMOCRATIC PRIMARY RACE.
NATHAN SAGE OF INDIANOLA POSTED A VIDEO ON SOCIAL MEDIA SUNDAY.
SAGE, A NATIVE OF MASON CITY, SERVED IN THE U-S ARMY AND MARINE CORPS, WORKED IN RADIO AND RESIGNED AS DIRECTOR OF THE KNOXVILLE CHAMBER OF COMMERCE LAST SPRING TO CAMPAIGN FULL TIME.
TWO DEMOCRATS REMAIN IN THE RACE, STATE REPRESENTATIVE JOSH TUREK OF COUNCIL BLUFFS AND STATE SENATOR ZACH WAHLS.
ASHLEY HINSON AND JIM CARLIN ARE SEEKING THE REPUBLICAN NOMINATION TO REPLACE JONI ERNST IN THE U.S. SENATE.