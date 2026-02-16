HISTORY AT HIGH NOON TO FEATURE SIOUX CITY’S EARLY CHURCHES

PRESBYTERIANS BUILT SIOUX CITY’S FIRST CHURCH IN THE 1850S.
BY THE 1890S THE CITY HAD OVER 40 CHURCHES, INCLUDING ST. THOMAS EPISCOPAL AND ST. JOSEPH CATHOLIC.
THEN, IN THE EARLY 1900’S, BUILDINGS WERE CONSTRUCTED FOR NEW CONGREGATIONS SUCH AS SIOUX CITY’S FIRST SYNAGOGUE AND CHURCHES INCLUDING ST. CASIMIR CATHOLIC AND MT. ZION BAPTIST.
A PRESENTATION ON OUR EARLY RELIGIOUS HOUSES WILL TAKE PLACE AT THE SIOUX CITY PUBLIC MUSEUM THIS THURSDAY AT THE MONTHLY “HISTORY AT HIGH NOON” PRESENTATION.
TOM MUNSON, ARCHIVES MANAGER AT THE MUSEUM, WILL SHOW EARLY PHOTOS AND TALK ABOUT THOSE CONGREGATIONS AT 12:05PM.
ATTENDEES ARE WELCOME TO BRING THEIR OWN LUNCHES TO ENJOY THE FREE PRESENTATION.
Photo by SC Public Museum