FUND RAISING PAGES ESTABLISHED FOR IOWA LAKES CC BUS CRASH VICTIMS

A GO FUND ME PAGE HAS BEEN ESTABLISHED FOR MEMBERS OF THE IOWA LAKES COMMUNITY COLLEGE BASEBALL TEAM THAT WAS INVOLVED IN A BUS CRASH LAST WEDNESDAY MORNING IN CALHOUN COUNTY.
THE CHARTER BUS, CARRYING 33 PLAYERS AND STAFF, ROLLED OFF HIGHWAY 4 NEAR TWIN LAKES.
THE ACCIDENT CLAIMED THE LIFE OF FRESHMAN PLAYER CARTER JOHNSON AND LEFT 32 OTHERS INJURED.
THE GO FUND ME PAGE IS TITLED SUPPORT IOWA LAKES BASEBALL RECOVERY, AND HAS RECEIVED NEARLY $6300 IN DONATIONS AS OF SUNDAY MORNING.
THE MONEY DONATED WILL HELP COVER MEDICAL BILLS FOR THOSE INJURED, THE FUNERAL COSTS FOR CARTER JOHNSON, AND ALSO PROVIDE RESOURCES FOR BOTH PHYSICAL AND MENTAL RECOVERY FOR THE PLAYERS AND THEIR IMMEDIATE FAMILIES.