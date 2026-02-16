EXPLOSION DAMAGES LITTLE SIOUX CORN PROCESSORS FACILITY

AN EXPLOSION DAMAGED THE LITTLE SIOUX CORN PROCESSORS FACILITY NEAR MARCUS, IOWA JUST AFTER 4PM MONDAY AFTERNOON.
CHEROKEE COUNTY EMERGENCY MANAGEMENT SAYS ALL PERSONNEL AND CONTRACTORS WERE ACCOUNTED FOR AND THERE WERE NO MAJOR INJURIES REPORTED.
A STATEMENT FROM THE COMPANY SAYS THE EXPLOSION OCCURRED INSIDE THE GRAIN RECEIVING BAG HOUSE LOCATED ON THE SOUTH SIDE OF THE RAILROAD TRACKS.
THEY SAY THE ROOT CAUSE OF THE BLAST IS UNKNOWN AT THIS TIME..
THE ETHANOL PLANT ON THE NORTH SIDE OF THE RAILROAD TRACKS WAS NOT AFFECTED AND REMAINS IN OPERATION.
EMERGENCY CREWS WERE RELEASED FROM THE SCENE AROUND 6PM.
Company file photo