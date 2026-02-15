IOWA HUNTING & FISHING FEES LIKELY RISING

THE IOWA NATURAL RESOURCES COMMISSION APPROVED A PROPOSAL TO RAISE HUNTING AND FISHING FEES.
COMMISSION CHAIR TOM PRICKETT SAYS HE IS ELATED TO FINALLY SEE THE ISSUE MOVE FORWARD.
THE FEES HAVE NOT BEEN RAISED SINCE 2019 AND COMMISSIONERS HAVE PUSHED FOR SEVERAL YEARS TO GET THE INCREASE.
PRICKETT SAYS THEY GOT A LOT OF PUBLIC INPUT SUPPORTING THE MOVE TO PROVIDE MORE DOLLARS TO THE FISH AND WILDLIFE TRUST FUND.
COMMISSIONER K.R. BUCK ALSO PRAISED THE MOVE.
SOME OF THE CHANGES INCLUDE RAISING THE COST OF AN ANNUAL FISHING LICENSE A BUCK TO 21 DOLLARS, AND A THREE-YEAR FISHING LICENSE GOES UP THREE DOLLARS TO 63 DOLLARS.
A HUNTING LICENSE WOULD INCREASES ONE DOLLAR TO 21 DOLLARS.
THE NATURAL RESOURCES COMMISSION ACTION ALLOWS THE RULES TO MOVE TO A PUBLIC HEARING BEFORE FINAL APPROVAL.
A PUBLIC HEARING WILL BE HELD ON THE CHANGE MARCH 24TH AT 1PM AT THE DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES OFFICE.
WRITTEN COMMENTS MUST BE SUBMITTED BY THAT DATE.
RADIO IOWA/ FILE PHOTO