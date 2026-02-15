BOYS & GIRLS CLUB TO ANNOUNCE YOUTH OF THE YEAR

THE BOYS & GIRLS CLUBS OF SIOUXLAND WILL CELEBRATE ITS TEEN LEADERS AT THEIR ANNUAL YOUTH OF THE YEAR BANQUET MONDAY EVENING AT 6 P.M.
THE EVENT TAKES PLACE IN THE TERRACE BALLROOM OF THE MARRIOTT SOUTH SIOUX CITY RIVERFRONT.
YOUTH OF THE YEAR IS THE PREMIER RECOGNITION PROGRAM OF BOYS & GIRLS CLUBS OF AMERICA, HONORING TEENS FOR OUTSTANDING LEADERSHIP, SERVICE, ACADEMIC EXCELLENCE AND DEDICATION TO LIVING A HEALTHY LIFESTYLE.
THE PROGRAM RECOGNIZES YOUNG PEOPLE WHO EXEMPLIFY THE VALUES OF THE BOYS & GIRLS CLUB AND SERVE AS ROLE MODELS FOR THEIR PEERS.
THE SIOUXLAND CLUB’ S YOUTH SELECTIONS HAVE GONE ON TO BE IOWA’S STATEWIDE YOUTH OF THE YEAR THE PAST TWO YEARS AND THREE OF THE LAST SIX YEARS.
MONDAY NIGHT’S HONOREE WILL RECEIVE SCHOLARSHIP FUNDS AND ADVANCE TO COMPETE AT THE STATE LEVEL, REPRESENTING SIOUXLAND.