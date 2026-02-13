SIOUX CITY READS FEATURED SELECTION HAS AREA TIES

A HISTORICAL MYSTERY NOVEL IS THE FEATURED CHOICE FOR THE 4TH YEAR OF “SIOUX CITY READS” PROGRAM ACTIVITIES IN MARCH AT OUR CITY PUBLIC LIBRARIES.
MICHAEL MAXWELL OF THE DOWNTOWN PUBLIC LIBRARY SAYS THE PUBLIC VOTED FOR “THE RIVER WE REMEMBER,” BY WILLIAM KENT KRUEGER, AN AUTHOR SIOUXLAND READERS ARE FAMILIAR WITH:
TO FURTHER ENGAGE THE PUBLIC, THE LIBRARY HAS A GIANT CATFISH MURAL INSIDE THEIR FRONT ENTRANCE THAT READERS MAY CONTRIBUTE STORIES TO:
THE BOOK IS SET IN JEWEL, MINNESOTA DURING 1958.
IT EXPLORES THEMES OF WAR’S AFTERMATH, THE MURDER OF A PROMINENT CITIZEN, AND COMPLEX CHARACTERS FEATURING A NATIVE AMERICAN MILITARY VETERAN AND HIS JAPANESE WIFE.
MAXWELL SAYS THERE ARE THREE COMMUNITY MEETINGS FOR READERS TO DISCUSS THE BOOK;
THERE ARE MANY OTHER ACTIVITIES IN MARCH ASSOCIATED TO THE BOOK, INCLUDING A TRIVIA NIGHT, WRITING CONTEST, PUZZLE COMPETIIONS AND TWO VIDEO SCREENINGS RELATING TO JAPANESE AMERICANS AND INTERNMENT CAMPS IN WORLD WAR TWO.
YOU CAN FIND OUT MORE ONLINE AT SIOUX CITY LIBRARY DOT ORG.