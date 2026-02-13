Home Local News SIOUX CITY POLICE LOOKING TO HIRE MORE OFFICERS

SIOUX CITY POLICE LOOKING TO HIRE MORE OFFICERS

By
Woody Gottburg
-
39
SHARE

SIOUX CITY POLICE ARE LOOKING TO HIRE MORE OFFICERS TO WORK IN THE LOCAL DEPARTMENT.

SGT. TOM GILL SAYS APPLICATIONS ARE BEING ACCEPTED THROUGH MARCH 22:

PDAPPLY1 OC……11AM. :30

GILL SAYS THE STARTING PAY IS GOOD:

PDAPPLY2 OC……….STARTING A YEAR. :12

OFFICER GINA ROBERTS SAYS YOU DO HAVE TO BE IN DECENT PHYSICAL SHAPE TO PASS THAT PART OF THE TESTING, WHICH INCLUDES PUSH UPS, SIT UPS AND RUNNING:

PDAPPLY3 OC……..26 SECONDS. :21

FOR APPLICANTS OVER 30 THOSE NUMBERS ARE SLIGHTLY EASIER.

SGT. GILL SAYS THERE ARE A VARIETY OF DIFFERENT DIVISIONS IN THE DEPARTMENT:

PDAPPLY4 OC……..A PATROL OFFICER. ;22

TRAINEES START WITH AN ACADEMY SESSION IN DES MOINES OR WESTERN IOWA TECH AND THEN A 16 WEEK FIELD TRAINING SESSION BEFORE BEGINNING AS A PATROL OFFICER.

YOU CAN APPLY ONLINE AT SIOUX CITY POLICE DOT COM.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR