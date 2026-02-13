SIOUX CITY POLICE LOOKING TO HIRE MORE OFFICERS

SIOUX CITY POLICE ARE LOOKING TO HIRE MORE OFFICERS TO WORK IN THE LOCAL DEPARTMENT.
SGT. TOM GILL SAYS APPLICATIONS ARE BEING ACCEPTED THROUGH MARCH 22:
PDAPPLY1 OC……11AM. :30
GILL SAYS THE STARTING PAY IS GOOD:
PDAPPLY2 OC……….STARTING A YEAR. :12
OFFICER GINA ROBERTS SAYS YOU DO HAVE TO BE IN DECENT PHYSICAL SHAPE TO PASS THAT PART OF THE TESTING, WHICH INCLUDES PUSH UPS, SIT UPS AND RUNNING:
PDAPPLY3 OC……..26 SECONDS. :21
FOR APPLICANTS OVER 30 THOSE NUMBERS ARE SLIGHTLY EASIER.
SGT. GILL SAYS THERE ARE A VARIETY OF DIFFERENT DIVISIONS IN THE DEPARTMENT:
PDAPPLY4 OC……..A PATROL OFFICER. ;22
TRAINEES START WITH AN ACADEMY SESSION IN DES MOINES OR WESTERN IOWA TECH AND THEN A 16 WEEK FIELD TRAINING SESSION BEFORE BEGINNING AS A PATROL OFFICER.
YOU CAN APPLY ONLINE AT SIOUX CITY POLICE DOT COM.