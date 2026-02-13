RHODEN TO HOST PROPERTY TAX TOWN HALL SATURDAY IN DAKOTA DUNES

SOUTH DAKOTA GOVERNOR LARRY RHODEN WILL BE IN DAKOTA DUNES SATURDAY.
THE GOVERNOR POSTED ON HIS FACEBOOK PAGE THAT HE WILL HOST A PROPERTY TAX TOWN HALL WITH AMERICANS FOR PROSPERITY OF SOUTH DAKOTA.
RHODEN SAYS HE WILL SHARE DETAILS OF HIS PLAN TO CUT PROPERTY TAXES IN THE STATE.
THE TOWN HALL WILL TAKE PLACE FROM 2PM – 3:30PM AT THE DAKOTA DUNES EVENT CENTER LOCATED AT 885 COTTONWOOD LANE IN DAKOTA DUNES.
THOSE WISHING TO ATTEND ARE ASKED TO PRE-REGISTER ON A LINK TO THE EVENT ON THE GOVERNOR’S FACEBOOK PAGE.