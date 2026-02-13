NEBRASKA TRAFFIC FATALITIES IN JANUARY INCREASE FROM 2025

THE FIRST MONTH OF THE NEW YEAR WAS A DEADLIER MONTH ON NEBRASKA HIGHWAYS COMPARED TO JANUARY OF 2025.
THE NEBRASKA STATE PATROL SAYS NINETEEN PEOPLE WERE KILLED IN TRAFFIC CRASHES ON STATE ROADS TO START THE NEW YEAR, COMPARED TO 14 IN JANUARY OF 2025.
THE 19 FATALITIES OCCURRED IN 15 FATAL CRASHES AND EIGHT OF THE SEVENTEEN VEHICLE OCCUPANTS KILLED WERE NOT USING SEATBELTS.
TWO OF THE FATALITIES WERE PEDESTRIANS AND ONE OF THE FATALITY CRASHES INVOLVED A TRAIN.
THIRTEEN OF THE FATALITIES WERE IN RURAL LOCATIONS.
THERE WERE ZERO FATALITIES ON THE INTERSTATE, NINE ON OTHER HIGHWAYS, AND TEN ON LOCAL ROADS.
ICY ROAD CONDITIONS CONTRIBUTED TO ONE CRASH RESULTING IN TWO FATALITIES.