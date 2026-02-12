SCHOLTEN WON’T SEEK NEW TERM IN THE IOWA HOUSE

J.D. SCHOLTEN OF SIOUX CITY HAS ANNOUNCED THAT HE WILL NOT RUN FOR RE-ELECTION IN 2026.
SCHOLTEN HAS SERVED IN THE IOWA HOUSE REPRESENTING DISTRICT 1 FOR THE PAST 4 YEARS, ONE OF ONLY TWO DEMOCRATS IN THE IOWA HOUSE FROM WESTERN IOWA.
SCHOLTEN BALANCED HIS DUTIES AS A STATE LAWMAKER WITH HIS CAREER AS A PITCHER FOR THE SIOUX CITY EXPLORERS, MAKING HIM THE ONLY PRO BASEBALL PLAYER IN AMERICAN HISTORY TO HOLD PUBLIC OFFICE WHILE PLAYING PRO BASEBALL.
HE PREVIOUSLY RAN IN TWO CAMPAIGNS FOR CONGRESS, AND RELEASED A STATEMENT SAYING HIS DECISION IS NOT HIM BACKING DOWN FROM THE FIGHT FOR WHAT HE BELIEVES IN, AND THE BEAUTY OF OUR DEMOCRACY IS THAT HE CAN MAKE A DIFFERENCE IN MANY WAYS, NOT JUST AS AN ELECTED OFFICIAL.
SCHOLTEN SAYS HE WILL CONTINUE WORKING TO IMPROVE HIS COMMUNITY AND FIGHT FOR THE PEOPLE WHO NEED IT MOST.
HE SAYS HE IS CURRENTLY ENROLLED IN THE SELECTIVE OBAMA FOUNDATION LEADERSHIP PROGRAM, AND IS WORKING WITH A CAREER COACH TO HELP TRANSITION INTO A CAREER OUTSIDE OF BEING AN ELECTED OFFICIAL AFTER THIS LEGISLATIVE SESSION.