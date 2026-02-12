RAPID CITY STUDENT IDENTIFIED AS VICTIM IN CALHOUN COUNTY BUS CRASH

THE INVESTIGATION IS CONTINUING INTO THE ROLLOVER CRASH WEDNESDAY MORNING IN CALHOUN COUNTY INVOLVING THE BUS CARRYING THE IOWA LAKES COMMUNITY COLLEGE BASEBALL TEAM.
THE TEAM WAS ON ITS WAY TO PLAY NORTH ARKANSAS COLLEGE WHEN THE BUS LEFT THE ROAD ON A HIGHWAY FOUR CURVE AND FLIPPED INTO A DITCH WEST OF TWIN LAKES, IOWA.
ONE STUDENT DIED IN THE CRASH AND ALL OF THE OTHERS INSIDE SUSTAINED INJURIES.
RICHARD HALL IS THE EMERGENCY MANAGEMENT COORDINATOR IN CALHOUN COUNTY.
HE SAYS THREE PEOPLE WERE AIRLIFTED TO A DES MOINES HOSPITAL, AND ALL THE INJURED ARE IN STABLE CONDITION.
RAPID CITY POST 22 BASEBALL IDENTIFIED THE PLAYER WHO DIED AS 19-YEAR-OLD CARTER JOHNSON.
JOHNSON, NICKNAMED “TATER”, WAS A FRESMAN AT THE COLLEGE AND PLAYED LEGION BASEBALL IN RAPID CITY.
POST 22 BASEBALL WROTE ON SOCIAL MEDIA, “WE’RE HEARTBROKEN OVER THE LOSS OF TATER JOHNSON, YET WE CELEBRATE HIS VIBRANT SPIRIT AND THE PROFOUND IMPACT HE HAS ON SO MANY LIVES.
STUDENTS AT IOWA LAKES COMMUNITY COLLEGE IN ESTHERVILLE HELD A PRIVATE VIGIL WEDNESDAY NIGHT.
Sheila Brummer contributed to this story. Photo from SD Legion Baseball social media.