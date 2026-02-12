IOWA VETERANS FACILITIES TO BE NAMED AFTER TWO SLAIN STAFF SGTS

SENATORS CHUCK GRASSLEY AND JONI ERNST ALONG WITH EVERY MEMBER OF IOWA’S CONGRESSIONAL DELEGATION IN THE HOUSE ARE INTRODUCING LEGISLATION TO RENAME TWO IOWA VETERANS AFFAIRS FACILITIES IN HONOR OF STAFF SGTS.
EDGAR BRIAN TORRES-TOVAR AND WILLIAM NATHANIEL HOWARD, THE IOWA NATIONAL GUARDSMEN WHO WERE KILLED BY AN ISIS TERRORIST IN SYRIA IN DECEMBER.
GRASSLEY SAYS THE IOWA NATIONAL GUARD HEROES COMMEMORATION ACT WOULD NAME A V-A CLINIC IN DES MOINES AS THE “STAFF SERGEANT EDGAR TORRES-TOVAR VA CLINIC” AND THE COMMUNITY-BASED OUTPATIENT CLINIC OF THE DEPARTMENT IN MARSHALLTOWN AS THE ”STAFF SERGEANT WILLIAM NATHANIEL HOWARD V-A CLINIC.”
GRASSLEY SAYS THOSE ARE THE HOMETOWNS OF THE TWO SOLDIERS:
SENATOR ERNST ISSUED A STATEMENT SAYING “WE OWE STAFF SGTS. TORRES-TOVAR AND HOWARD A DEBT WE CAN NEVER REPAY”.