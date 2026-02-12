EVNEN DISPUTES COMMON CAUSE NEBRASKA VOTER DATA CLAIMS

THE NEBRASKA SUPREME COURT HAS GRANTED COMMON CAUSE A HEARING ON APPEAL IN ITS LAWSUIT TRYING TO PREVENT SECRETARY OF STATE BOB EVNEN FROM RELEASING VOTER DATA TO THE FEDERAL GOVERNMENT.
IN SEPTEMBER, COMMON CAUSE SUED EVNEN TO BLOCK THE RELEASE OF WHAT THEY CALL SENSITIVE ,NON-PUBLIC VOTER INFORMATION.
EVNEN TOLD KSCJ NEWS THE COURTS HAVE SO FAR RULED IN THE STATE’S FAVOR ON THE MATTER:
EVNEN1 OC……..REFUSED THAT REQUEST. :27
EVENEN CALLS THAT A CLEAR INDICATION THAT THE HIGH COURT IS OK WITH THE DATA BEING SENT AT THIS TIME.
HE SAYS COMMON CAUSE IS GIVING OUT INACCURATE INFORMATION ABOUT THE DATA BEING CONFIDENTIAL:
EVNEN2 OC……TO BEGIN WITH. :29
THE COURT SET A DATE OF MARCH 31 TO HEAR THE APPEAL.
COMMON CAUSE BELIEVES THE COURT WANTS TO WEIGH IN BEFORE THE SECRETARY RELEASES ANY VOTER DATA.