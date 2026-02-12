CARROLL MAN PLEADS GUILTY TO FEDERAL DRUG & GUN COUNTS

A CARROLL, IOWA MAN HAS PLED GUILTY IN FEDERAL COURT IN SIOUX CITY TO DRUG AND WEAPONS CHARGES.
32-YEAR-OLD SHAWN ZAK PLED GUILTY TO CONSPIRACY TO DISTRIBUTE METHAMPHETAMINE AND ILLEGAL POSSESSION OF A FIREARM.
HE ADMITTED THAT FROM JUNE THROUGH SEPTEMBER OF 2025, HE AND OTHERS CONSPIRED TO DISTRIBUTE MORE THAN 1500 GRAMS OF METH IN THE CARROLL AREA.
ZAK WAS ARRESTED LAST SEPTEMBER AND HAD A BRIEF, PHYSICAL STRUGGLE WITH LAW ENFORCEMENT.
LAW ENFORCEMENT SEIZED 53 GRAMS OF PURE METH, SOME MARIJUANA, .22 CALIBER AMMUNITION, AND DRUG DEALING ITEMS INCLUDING BAGGIES, SYRINGES, AND SCALE WEIGHTS FROM THE VEHICLE ALONG WITH A .22 CALIBER HANDGUN WHICH ZAK POSSESSED IN THE VEHICLE.
HE WAS PREVIOUSLY CONVICTED OF BURGLARY IN JANUARY 2023 IN IOWA AND CRIMINAL TRESPASS IN PENNSYLVANIA IN 2017, FELONY CONVICTIONS WHICH PROHIBITED ZAK FROM POSSESSING A FIREARM.
ZAK FACES A MANDATORY MINIMUM SENTENCE OF 10 YEARS’ IMPRISONMENT
SENTENCING WILL BE SET AFTER A PRE-SENTENCE REPORT IS PREPARED AND ZAK WILL REMAIN IN CUSTODY PENDING SENTENCING.