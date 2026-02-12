BUILDING SMOKE CAUSES BRIEF NORTH HIGH EVACUATION

STUDENTS AT SIOUX CITY NORTH HIGH SCHOOL BRIEFLY EVACUATED THURSDAY MORNING AFTER SOME SMOKE CAME INTO PART OF THE BUILDING.
THE SCHOOL DISTRICT SAYS A MOTOR IN A ROOFTOP VENTILATION SYSTEM BY THE SCHOOL’S POOL AND GYM AREA MALFUNCTIONED, CAUSING THE SMOKE.
THE FIRE ALARM WAS ACTIVATED AND STUDENTS AND STAFF SAFELY EVACUATED THE BUILDING.
THE BUILDING MAINTENANCE TEAM AND SIOUX CITY FIRE RESCUE QUICKLY RESPONDED, AND A SHORT TIME LATER FIRE RESCUE GAVE THE ALL CLEAR TO REENTER THE BUILDING.
CLASSES RESUMED AS NORMAL AND THERE WAS NO DAMAGE TO THE BUILDING.