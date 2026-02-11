VERMILLION MAN DIES IN CEDAR COUNTY CRASH

A VERMILLION, SOUTH DAKOTA MAN HAS DIED IN A TWO VEHICLE ACCIDENT NEAR LAUREL, NEBRASKA.
THE CEDAR COUNTY SHERIFF SAYS 50-YEAR-OLD RYAN SEVENING DIED FROM INJURIES SUFFERED TUESDAY EVENING WHEN THE PICKUP HE WAS DRIVING STRUCK THE TRAILER OF A SEMI THAT WAS BACKING INTO A DRIVEWAY ON HIGHWAY 15 NORTH OF HIGHWAY 59 NEAR LAUREL.
SEVENING WAS PRONOUNCED DECEASED AT THE SCENE.
THE SHERIFF SAYS SEVENING WAS WEARING A SEATBELT AND HIS AIRBAGS DID DEPLOY.
THE SEMI TRAILER, DRIVEN BY 47-YEAR-OLD JOSHUA KLAUSEN OF LAUREL, WAS HAULING SCRAP IRON.
THE SHERIFF DID NOT INDICATE IF KLAUSEN WAS INJURED.
THE ACCIDENT HAPPENED AROUND 6:40 P.M.