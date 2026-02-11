BUS CARRYING IOWA LAKES COMMUNITY COLLEGE BASEBALL TEAM CRASHES

ONE PERSON IS DEAD, AND SEVERAL OTHERS ARE INJURED AFTER A BUS CRASH IN NORTHWEST IOWA.
THE IOWA STATE PATROL IS INVESTIGATING THE CRASH INVOLVING THE IOWA LAKES COMMUNITY COLLEGE BASEBALL TEAM.
THE TEAM WAS ON THEIR WAY TO A GAME IN ARKANSAS WHEN THEIR BUS WENT OFF THE ROAD WEDNESDAY MORNING AND FLIPPED OVER INTO A DITCH NEAR TWIN LAKES IN CALHOUN COUNTY.
THERE WERE 33 PEOPLE ON THE BUS.
THE IOWA DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY REPORTS THE INJURED WERE EITHER TAKEN BY AMBULANCE OR FLOWN TO AREA HOSPITALS.
HELICOPTERS BASED IN SIOUX CITY HELPED TRANSFER THE INJURED.
A STATEMENT FROM IOWA LAKES COMMUNITY COLLEGE IN ESTHERVILLE REQUESTS “PRIVACY AND COMPASSION FOR ALL THOSE AFFECTED.”