WALTHILL MAN CHARGED WITH LOTTERY FRAUD

A WALTHILL, NEBRASKA MAN HAS BEEN ARRESTED AND CHARGED FOR ALLEGEDLY FRAUDULENTLY SCANNING AND CASHING IN 86 IOWA LOTTERY TICKETS AT A SIOUX CITY GROCERY STORE HE WAS EMPLOYED AT.
21-YEAR-OLD EMERY BEARCOMESOUT IS CHARGED WITH AN IOWA LOTTERY VIOLATION OF FORGERY OF TICKET AND SECOND DEGREE THEFT.
COURT DOCUMENTS STATE THE DEFENDANT. WOULD TEAR THE TICKET, SCAN THE Q-R CODE AND THEN CHECK TO SEE IF THE TICKETS WERE WINNERS,
IF THEY WERE HE WOULD CASH THEM WITHOUT PAYING FOR THE TICKET.
THE DEFENDANT. WOULD OCCASIONALLY PAY FOR A PARTIAL PORTION OF THE TICKET OR TAKE HIS WINNINGS FROM THE FRAUDULENTLY SCANNED TICKET AND PURCHASE TICKETS..
THE TOTAL VALUE OF THE LOTTERY TICKETS THAT WERE SCANNED WAS $1,796.
THE AMOUNT OF CASH HE GOT FROM THE ALLEGED THEFTS WAS APPROXIMATELY $300-$500.
BEARCOMESOUT WAS BOOKED INTO THE WOODBURY COUNTY JAIL ON $15,000 BOND.