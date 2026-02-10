SUSPECTS IN FATAL STABBING ARRESTED BY POLICE ON I-29

TWO 18-YEAR-OLD SUSPECTS WANTED ON FIRST-DEGREE MURDER WARRANTS FOR A FATAL STABBING MONDAY MORNING AT A PIERCE STREET.APARTMENT HAVE BEEN TAKEN INTO CUSTODY.
TUESDAY EVENING AT 5:40PM, SIOUX CITY POLICE STOPPED A BLACK KIA K-5 TRAVELING NORTH ON IINTERSTATE 29 AT MILE MARKER 149.
(KAIDEN MONTES)
THE TWO HOMICIDE SUSPECTS, IMARI GRANT OF SIOUX CITY AND KAIDEN MONTES OF SOUTH SIOUX CITY, WERE BOTH INSIDE OF THE VEHICLE AND ARRESTED BY OFFICERS.
THEY WERE WANTED IN CONNECTION WITH THE STABBING DEATH OF 32-YEAR-OLD MAURICE J. GRANT OF SIOUX CITY AT AN APARTMENT LOCATED AT 1003 PIERCE.
(IMARI GRANT)
GRANT AND MONTES WERE EACH BOOKED INTO THE WOODBURY COUNTY JAIL ON A CHARGE OF 1ST DEGREE PREMEDITATED MURDER AND ARE BEING HELD ON A MILLION DOLLARS BOND APIECE..
SIOUX CITY POLICE WOULD LIKE TO THANK THE PUBLIC FOR ALL OF YOUR ASSISTANCE IN LOCATING THESE TWO INDIVIDUALS.