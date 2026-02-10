SIOUX CITY SCHOOL’S ASSOCIATE SUPT. PLACED ON MEDICAL LEAVE

SIOUX CITY’S ASSOCIATE SCHOOL SUPERINTENDENT HAS GONE ON MEDICAL LEAVE FROM THE PUBLIC SCHOOL DISTRICT.
ANGELA BEMUS IS ON MEDICAL LEAVE EFFECTIVE IMMEDIATELY ACCORDING TO THE DISTRICT.
JIM VANDERLOO, THE DISTRICT’S DIRECTOR OF SECONDARY EDUCATION, HAS ASSUMED ADDITIONAL LEADERSHIP RESPONSIBILITIES, IN ACCORDANCE WITH THE DISTRICT’S SUCCESSION PLAN.
THE SCHOOL DISTRICT SAYS THE CITY SCHOOL BOARD OF DIRECTORS WILL WORK CLOSELY WITH VANDERLOO UNTIL BEMUS RETURN OR UNTIL THE BOARD APPOINTS AN INTERIM SUPERINTENDENT.
THE DISTRICT INTENDS TO POST ADS FOR THE INTERIM SUPERINTENDENT BEFORE THE END OF THE WEEK.