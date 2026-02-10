SC SCHOOL BOARD APPROVES PROCESS TO APPOINT INTERIM SUPT.

THE SIOUX CITY SCHOOL BOARD HAS VOTED TO BEGIN THE PROCESS TO APPOINT AN INTERIM SCHOOL SUPERINTENDENT.
THE SCHOOL BOARD VOTED 7-0 IN THEIR REGULAR MEETING MONDAY EVENING TO BEGIN ADVERTISING FOR APPLICATIONS TO APPOINT A PERSON TO SERVE AS INTERIM SUPERINTENDENT UNTIL JUNE 30TH WITH AN OPTION TO EXTEND THE DUTIES BEYOND THAT DATE.
THE BOARD HELD A SEPARATE WORK SESSION AT 4PM MONDAY BEFORE THEIR REGULAR MEETING TO TALK ABOUT THE PROCESS AND TIMELINE TO APPOINT SOMEONE TO SERVE AS AN INTERIM.
BOARD MEMBER LANCE EHMCKE HOPED THE SEARCH PROCESS WON’T TAKE LONG:
THE CITY SCHOOL DISTRICT WILL OPEN APPLICATIONS THIS WEEK AND ACCEPT THEM FOR SEVEN DAYS AFTER THE AD IS POSTED.
BOARD MEMBER JOHN MEYERS SUGGESTION IN THE WORK SESSION THAT IF AN INTERNAL CANDIDATE APPLIED AND WAS CHOSEN AS INTERIM, THEY COULD STILL GO BACK TO THEIR CURRENT POSITION IF THEY WISHED:
WHOEVER IS APPOINTED WOULD ALSO HAVE THE ABILITY TO APPLY TO BECOME THE FULL TIME SUPERINTENDENT IF THEY WISH TO.
THAT PERSON WOULD ALSO NOT BE REQUIRED TO APPLY OR BE ENTITLED TO THE POSITION.