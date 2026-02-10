POLICE INVESTIGATE FATAL CRASH MONDAY NIGHT ON HAMILTON BLVD

SIOUX CITY POLICE ARE INVESTIGATING AN ACCIDENT MONDAY NIGHT THAT RESULTED IN THE DEATH OF A PEDESTRIAN.
THE ACCIDENT HAPPENED AROUND 9:40PM IN THE 300 BLOCK OF HAMILTON BOULEVARD.
POLICE SAYS AN S-U-V STRUCK A MAN IN A WHEELCHAIR WHO WAS CROSSING THE ROADWAY.
THE VICTIM, 60-YEAR-OLD ROY ANTHONY WOLFE OF SIOUX CITY, WAS TRANSPORTED TO ST LUKES HOSPITAL BY SIOUX CITY FIRE RESCUE WHERE HE WAS PRONOUNCED DECEASED.
POLICE SAY THE FACTORS LEADING TO THE COLLISION ARE STILL BEING INVESTIGATED.
THEY ASK THAT ANYONE WHO WITNESSED THE COLLISION OR HAS VIDEO OF THE ACCIDENT ARE ASKED TO CALL THE SIOUX CITY POLICE DEPARTMENT WITH THAT INFORMATION.