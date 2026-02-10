POLICE IDENTIFY TWO SUSPECTS WANTED IN FATAL STABBING

SIOUX CITY POLICE HAVE IDENTIFIED TWO SUSPECTS WANTED ON FIRST-DEGREE MURDER WARRANTS FOR A FATAL STABBING MONDAY MORNING AT AN APARTMENT AT 1003 PIERCE STREET.
THE VICTIM HAS BEEN IDENTIFIED AS 32-YEAR-OLD MAURICE J. GRANT OF SIOUX CITY.
ARREST WARRANTS FOR FIRST-DEGREE MURDER HAVE BEEN ISSUED FOR 18-YEAR-OLD IMARI GRANT OF SIOUX CITY AND 18-YEAR-OLD KAIDEN J. MONTES OF SOUTH SIOUX CITY, NEBRASKA.
(IMARI GRANT)
(KAIDEN MONTES)
BOTH SUSPECTS REMAIN AT LARGE AND SHOULD BE CONSIDERED ARMED AND DANGEROUS.
INVESTIGATORS SAY THEY BELIEVE THIS WAS AN ISOLATED, TARGETED INCIDENT.
CRIME STOPPERS IS OFFERING A REWARD OF UP TO $500 FOR INFORMATION LEADING TO THE ARREST OF THE SUSPECTS.
TIPS CAN BE SUBMITTED ANONYMOUSLY TO CRIME STOPPERS AT (712) 258-8477.
YOU MAY ALSO CONTACT SIOUX CITY POLICE DIRECTLY AT (712) 279-6960.