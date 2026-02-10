LOCAL NAACP TO HOST MUSICAL CELEBRATION OF CORETTA SCOTT KING

NEXT TUESDAY, FEBRUARY 17, A SPECIAL EVENT IN SIOUX CITY WILL CELEBRATE THE LIFE OF CORETTA SCOTT KING AS BOTH A CONCERT SINGER AND THE WIFE OF REVEREND DOCTOR MARTIN LUTHER KING IN THE CIVIL RIGHTS MOVEMENT.
LINDA SANTI OF THE LOCAL NAACP SAYS A FREE NARRATED CONCERT WITH LOCAL CHOIRS AND PROFESSIONAL OPERA SINGERS WILL TAKE PLACE AT MORNINGSIDE UNIVERSITY’S EPPLEY AUDITORIUM AT 7PM:
CORETTA1 OC…….SANDRA PEARSON. :22
SANTI SAYS BESIDES THE GREAT MUSIC, NAACP PRESIDENT MONIQUE SCARLETT WILL NARRATE THE STORY OF CORETTA KING’S LIFE:
CORETTA2 OC…….FOR THE MOVEMENT. :28
THERE WILL BE A QUESTION AND ANSWER SESSION AFTER THE CONCERT, AND IF YOU WANT TO LEARN MORE, SANTI SAYS THERE IS A CIRCULATING EXHIBIT OF BOOKS AVAILABLE AT THE DOWNTOWN SIOUX CITY PUBLIC LIBRARY:
CORETTA3 OC…..HARD TO DO. :23
FRANCES ELLEN WATKINS HARPER WAS AN AMERICAN ABOLITIONIST, SUFFRAGIST, TEACHER AND WRITER, WHO BEGINNING IN 1845 WAS ONE OF THE FIRST AFRICAN AMERICAN WOMEN TO BE PUBLISHED IN THE UNITED STATES.
AGAIN, THE FREE EVENT TAKES PLACE NEXT TUESDAY, FEBRUARY 17 AT EPPLEY AUDITORIUM.
Photo provided by New England Conservatory of Music