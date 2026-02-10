IOWA HAD FEWER TORNADOES IN 2025

THE NATIONAL WEATHER SERVICE’S 2025 SUMMARY SHOWS THE NUMBER OF CONFIRMED TORNADOES IN IOWA WAS BELOW AVERAGE IN 2025.
METEOROLOGIST KRISTI CARTER SAYS THERE WERE 32 CONFIRMED TWISTERS.
THERE WERE NO REPORTED INJURIES ARE DEATHS FROM TORNADOES IN 2025.
THERE WERE 18 CONFIRMED TORNADOES IN JULY OF LAST YEAR, THE MOST OF ANY MONTH, AND 12 OF THOSE HAPPENED ON JULY 11TH.
CARTER SAYS THE SPRING MONTHS ARE USUALLY THE ONES THAT SEE THE MOST TORNADIC ACTIVITY.
SHE SAYS WE HAD FEWER SEVERE WEATHER EVENTS THROUGH THE SPRINGTIME THAN IN PAST YEARS. TORNADOES ARE MEASURED ON A SCALE STARTING AT ZERO, GOING UP TO THE MOST SEVERE WHICH ARE RATED A FIVE.
A MAJORITY OF LAST YEAR’S TORNADOES WERE AT THE BOTTOM OF THE SCALE.
THE LONGEST PATH FOR A TORNADO WAS 20 MILES FOR ONE THAT TOUCHED DOWN IN FREMONT AND PAGE COUNTY.
THE PEAK HOUR FOR TORNADOES IN 2025 WAS 3 P-M.
