FINES & CITATIONS ISSUED IN FATAL FREMONT EXPLOSION

THE OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION IS ANNOUNCING CITATIONS AND FINES AGAINST HORIZON BIOFUELS FOLLOWING A DEADLY BLAST BACK IN JULY IN FREMONT, NEBRASKA.
OSHA OFFICIALS CITED VIOLATIONS INCLUDING COMBUSTIBLE DUST BUILDUP, FAILURE TO ENSURE EQUIPMENT WAS PROTECTED FROM CREATING AN IGNITION SOURCE AND LACK OF FALL PROTECTION FOR EMPLOYEES.
THEY PROPOSED PENALTIES OF MORE THAN 147-THOUSAND DOLLARS.
THE EXPLOSION CLAIMED THE LIVES OF DYLAN DANIELSON AND HIS EIGHT-AND-12-YEAR-OLD DAUGHTERS.
HORIZON BIOFUELS MANUFACTURES WOOD PELLETS AND ANIMAL BEDDING UNDER THE NAME ELKHORN VALLEY ANIMAL BEDDING.