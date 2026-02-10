CITY COUNCIL RECEIVES UPDATE ON HOMELESS TASK FORCE

CITY POLICE CHIEF REX MUELLER DELIVERED HIS MOST RECENT REPORT ON THE OPERATIONS OF THE TASK FORCE ON THE HOMELESS TO THE SIOUX CITY COUNCIL THIS WEEK.
THE CHIEF TALKED ABOUT ENCOUNTERS FROM MID JANUARY TO FEBRUARY 1ST INCLUDING A SPECIFIC GROUP WHO ARE RESISTING OFFERS TO HELP THEM:
THE CHIEF ALSO TALKED ABOUT A NUMBER OF ONGOING ENCAMPMENTS:
CHIEF MUELLER HAS TWO FULL TIME OFFICERS ASSIGNED TO DEALING WITH LOCAL HOMELESS PEOPLE.
COUNCILMAN RICK BERTRAND THANKED HIM FOR WHAT THE DEPARTMENT AND TASK FORCE IS DOING, BUT IS CONCERNED ABOUT WHAT HAPPENS WHEN THE WEATHER WARMS UP IN THE SPRING, AND HOMELESS COME ONTO PRIVATE INSTEAD OF PUBLIC PROPERTIES:
BERTRAND IS ALSO CONCERNED ABOUT THE NUMBER OF ENCAMPMENTS AND SOME OF THEIR LOCATIONS:
CHIEF MUELLER SAYS OFFICERS OR FIELD SERVICES WILL POST NOTICES AT ESTABLISHED ENCAMPMENTS IN PLACES WHERE THEY ARE NOT ALLOWED TO INFORM THEM THEY MUST VACATE.
HE SAYS PATROL OFFICERS ALSO CHECK PARKING RAMPS AND BUSINESS STAIRWELLS IN THE EARLY MORNING HOURS TO REMOVE SQUATTERS FROM THOSE AREAS BEFORE BUSINESSES OPEN DOWNTOWN.