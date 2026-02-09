Home Local News SCHOOL GROUPS SUGGEST IOWA LAWMAKERS NEED TO SET BIGGER INCREASE IN EDUCATION...

SCHOOL GROUPS SUGGEST IOWA LAWMAKERS NEED TO SET BIGGER INCREASE IN EDUCATION FUNDING

By
Woody Gottburg
THIS THURSDAY IS THE LEGAL DEADLINE FOR THE LEGISLATURE TO DECIDE HOW MUCH THE STATE WILL SPEND ON K-12 SCHOOLS NEXT YEAR.

THAT DEADLINE IS ROUTINELY MISSED, HOWEVER. AND HOUSE REPUBLICANS HAVE YET TO REVEAL THEIR INITIAL OFFER IN THE NEGOTIATIONS.

GOVERNOR KIM REYNOLDS HAS PROPOSED A STATE FUNDING INCREASE OF TWO PERCENT AND LAST WEEK SENATE REPUBLICANS SUGGESTED 1.75%.

STATE REPRESENTATIVE BOB HENDERSON OF SIOUX CITY THINKS THE HOUSE PROPOSAL WILL BE SOMEWHERE IN THAT RANGE:

MICHELLE JOHNSON OF THE IOWA ASSOCIATION OF SCHOOL BOARDS SAYS THE PROPOSED FIGURES DO NOT ADDRESS THE INFLATIONARY COSTS SCHOOL DISTRICTS FACE:

ANY PERSON HIRED TO START TEACHING IN THE 2026-27 SCHOOL YEAR MUST BE PAID A SALARY OF AT LEAST 50-THOUSAND DOLLARS AND ANY TEACHER WITH 12 YEARS OF EXPERIENCE MUST BE PAID AT LEAST 60-THOUSAND DOLLARS.

MELISSA PETERSON OF THE IOWA STATE EDUCATION ASSOCIATION SAYS THE STATE TEACHERS UNION IS CALLING FOR AT LEAST A FIVE PERCENT INCREASE IN STATE SUPPORT OF SCHOOL.

CONTRACT NEGOTIATIONS OVER TEACHER PAY ARE TIED TO THE CONSUMER PRICE INDEX, WHICH IS JUST UNDER THREE PERCENT.

 

 

