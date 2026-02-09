POLICE INVESTIGATE PIERCE STREET STABBING DEATH

SIOUX CITY POLICE ARE INVESTIGATING A HOMICIDE THAT OCCURRED MONDAY MORNING AT AN APARTMENT AT 1003 PIERCE STREET.
OFFICERS RESPONDED TO A REPORT OF A STABBING THERE JUST BEFORE 6:15 A.M.
AN ADULT MALE VICTIM WAS PRONOUNCED DECEASED AT THE SCENE.
HIS NAME IS NOT BEING RELEASED PENDING NOTIFICATION OF NEXT OF KIN.
NO SUSPECT HAS BEEN ARRESTED AND DETECTIVES ARE ACTIVELY INVESTIGATING THE CIRCUMSTANCES SURROUNDING THE INCIDENT.
PRELIMINARY INFORMATION INDICATES THIS WAS AN ISOLATED, TARGETED EVENT.
ANYONE WITH INFORMATION ABOUT THE INCIDENT IS ASKED TO CONTACT POLICE AT 279-6960 OR CRIME STOPPERS AT 258-8477.