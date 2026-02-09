IOWA’S 17TH ANNUAL BEST BURGER CONTEST IS UNDERWAY

THE 17TH ANNUAL IOWA’S BEST BURGER CONTEST IS GETTING UNDERWAY ACROSS THE STATE.
NOMINATIONS FROM THE PUBLIC ARE BEING ACCEPTED NOW THROUGH MARCH 9 AT 5 P.M. AS IOWANS CAST THEIR VOTES FOR BURGERS THAT STAND OUT FOR FLAVOR, CREATIVITY, AND QUALITY.
CONSUMERS CAN NOMINATE THEIR FAVORITE BURGER AT WWW.IABEEF.ORG.
THE RESTAURANTS WITH THE HIGHEST NUMBER OF NOMINATIONS ADVANCE TO THE TOP TEN, WHERE FINALISTS ARE EVALUATED THROUGH A SECRET TASTE TEST CONDUCTED BY CONTEST JUDGES.
THE IOWA’S BEST BURGER CONTEST IS OPEN TO RESTAURANTS ACROSS THE STATE THAT SERVE BURGERS FEATURING A 100% REAL BEEF PATTY ON A BUN OR BREAD PRODUCT.
THE TOP TEN FINALISTS WILL BE ANNOUNCED MARCH 13 WITH THE WINNER ANNOUNCED MAY 1, KICKING OFF MAY BEEF MONTH IN IOWA.