ENDORSEMENTS FACTOR INTO GOP IOWA GOVERNOR’S PRIMARY RACE

ENDORSEMENTS CAN HAVE AN IMPACT IN TIGHT RACES AND ENDORSEMENTS MAY BE A FACTOR AS FIVE CANDIDATES COMPETE IN THIS YEAR’S REPUBLICAN PRIMARY FOR GOVERNOR OF IOWA.
CONGRESSMAN RANDY FEENSTRA IS ONE OF THE FIVE CANDIDATES SEEKING TO WIN THAT JUNE PRIMARY, AND
IS ASKING PRESIDENT TRUMP FOR HIS ENDORSEMENT.
FEENSTRA MADE HIS CASE DIRECTLY TO TRUMP, FLYING ON AIR FORCE ONE DURING THE PRESIDENT’S RECENT TRIP TO IOWA AND SAYS HE HAD A LOT OF TIME WITH TRUMP DURING THE TRIP TO WORK ON EARNING HIS ENDORSEMENT.
BOB VANDER PLAATS, C-E-O OF THE FAMILY LEADER, HAS ENDORSED FORMER STATE AGENCY DIRECTOR ADAM STEEN IN THE G-O-P GOVERNOR’S RACE.
VANDER PLAATS TOLD THE DES MOINES REGISTER STEEN SHARES HIS WORLDVIEW AND IS GETTING SUPPORT FROM THE PARTY’S CHRISTIAN CONSERVATIVE BASE.
STEEN HAS CRITICIZED FEENSTRA FOR SKIPPING CAMPAIGN EVENTS, LIKE LAST MONTH’S DEBATE HOSTED BY MOMS FOR LIBERTY.
FEENSTRA HAS RAISED OVER FOUR-POINT-THREE MILLION DOLLARS FOR HIS CAMPAIGN — MORE THAN HIS FOUR REPUBLICAN COMPETITORS COMBINED.
THE MAKE AMERICA HEALTHY AGAIN OR MAHA PAC FOUNDED BY ASSOCIATES OF ROBERT F. KENNEDY, JUNIOR HAS ENDORSED ZACH LAHN, A BUSINESSMAN AND FARMER FROM BELLE PLAINE WHO’S WORKED FOR AMERICANS FOR PROSPERITY AND MANAGED POLITICAL CAMPAIGNS.
LAHN TOLD THE MOMS FOR LIBERTY CROWD, THAT HE’S BEST POSITIONED AS THE ALTERNATIVE TO FEENSTRA.
THE TWO OTHER CANDIDATES DOWNPLAY THE IMPORTANCE OF FUNDRAISING.
BRAD SHERMAN, A WILLIAMSBURG PASTOR, SAYS HE’S VISITED EACH OF IOWA’S 99 COUNTIES.
THE LAST REPORT SHOWS HE RAISED OVER 200-THOUSAND DOLLARS FOR HIS CAMPAIGN.
STATE REPRESENTATIVE EDDIE ANDREWS OF JOHNSTON RAISED ABOUT 40-THOUSAND AND DISAGREES WITH THE PREMISE THAT MONEY MATTERS IN THE REPUBLICAN PRIMARY.
ANDREWS SAYS WHOEVER WINS THE G-O-P NOMINATION WILL GET A WAVE OF DONATIONS.
THE PRIMARY IS JUNE 2ND.
Radio Iowa