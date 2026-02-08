TORRES OLIVARES FACING MORE CHARGES AFTER FEDERAL PURSUIT

A SUSPECTED WHO FLED FROM FEDERAL AUTHORITIES IN A VEHICLE PURSUIT THAT ENDED IN A COLLISION LAST WEDNESDAY MORNING AT 37TH AND JACKSON STREET REMAINS HELD IN THE WOODBURY COUNTY JAIL.
U.S. IMMINGRATION AND CUSTOMS ENFORCEMENT SAY 46-YEAR-OLD RAUL TORRES OLIVARES SMASHED HIS VEHICLE INTO AN ICE VEHICLE BEFORE TRYING AND FAILING TO FLEE ON FOOT FROM OFFICERS.
AUTHORITIES SAY TORRES OLIVARES IS A MEXICAN CRIMINAL ALIEN WHO THEY ARE PURSUING FELONY CRIMINAL CHARGES FOR ILLEGAL RE-ENTRY OF AN AGGRAVATED FELON AND FOR ASSAULTING, RESISTING OR IMPEDING OFFICERS.
HE ALSO HAD PENDING FELONY CHARGES FOR FORGERY AND 2023 ORDER OF REMOVAL.
AUTHORITIES STATE TORRES OLIVARES HAD PREVIOUSLY BEEN CHARGED WITH VOLUNTARY MANSLAUGHTER,
CRUELTY TOWARD A CHILD AND MULTIPLE TRAFFIC AND LICENSING CRIMES.