SCHOOL BOARD TO DISCUSS INTERIM SUPERINTENDENT POST

THE SIOUX CITY SCHOOL BOARD WILL HOLD TWO MEETINGS TODAY, WITH THE FIRST ONE BEING A PUBLIC WORK SESSION TO DISCUSS THE APPLICATION PROCESS AND TIMELINE FOR APPOINTING AN INTERIM SCHOOL SUPERINTENDENT.
NO OFFICIAL ACTION WILL BE TAKEN AT THAT MEETING.
THE SCHOOL BOARD WILL CONVENE IN REGULAR SESSION AT 6PM, WHERE THEY WILL VOTE ON THE PROCESS TO APPOINT AN INTERIM SUPERINTENDENT.
UNDER THE PROPOSAL, THAT PERSON WOULD BE ABLE TO, BUT NOT BE REQUIRED TO APPLY FOR THE FULL TIME POSITION TO REPLACE DR. JUAN CORDOVA.