NATIONAL GUARD WELCOME HOME CEREMONY TO TAKE PLACE WEDNESDAY

A WELCOME HOME CEREMONY WILL TAKE PLACE IN SIOUX CITY WEDNESDAY FOR MEMBERS OF THE IOWA NATIONAL GUARD WHO ARE RETURNING FROM THE MIDDLE EAST FROM SERVING IN SUPPORT OF OPERATION INHERENT RESOLVE.
THE SOLDIERS WERE ASSIGNED TO THE 2ND BRIGADE COMBAT TEAM, 34TH INFANTRY DIVISION WHO WORKED ALONGSIDE COALITION AND REGIONAL PARTNERS TO SIGNIFICANTLY REDUCE THE CAPABILITIES OF ISIS IN IRAQ AND
SYRIA, HELPING MAKE THE REGION SAFER.
THE WELCOME HOME CEREMONIES WILL TAKE PLACE ON WEDNESDAY AT THE ASCENSION FBO NETWORK LOCATED AT 5701 AL HAYNES DRIVE AT 1:45 P.M.
FAMILY, FRIENDS AND COMMUNITY PARTNERS ARE INVITED TO ATTEND AND WELCOME OUR SERVICE MEMBERS HOME.