ANTHON MAN PLEADS GUILTY TO CHILD PORNOGRAPHY CHARGE

AN ANTHON, IOWA MAN HAS PLED GUILTY TO ONE COUNT OF DISTRIBUTION OF CHILD PORNOGRAPHY.
50-YEAR-OLD ROBERT J. FUNDERMANN ENTERED HIS PLEA LAST WEEK IN FEDERAL COURT IN SIOUX CITY.
FUNDERMANN ADMITTED THAT HE DISTRIBUTED AND ATTEMPTED TO DISTRIBUTE VISUAL DEPICTIONS OF CHILD PORNOGRAPHY OVER A TWO YEAR PERIOD.
FURTHER EVIDENCE SHOWED HE WAS GROOMING A 17-YEAR-OLD IN ORDER TO OBTAIN IMAGES AND VIDEOS OF THE MINOR ENGAGING IN SEXUALLY EXPLICIT CONDUCT.
FUNDERMANN’S PHONE SHOWED 54 IMAGES AND 98 VIDEOS OF CHILD PORNOGRAPHY.
SENTENCING WILL TAKE PLACE AFTER A PRE-SENTENCE REPORT IS PREPARED.
FUNDERMANN WILL REMAIN IN CUSTODY PENING SENTENCING.