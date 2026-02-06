WINDSCHITL DROPS OUT OF IOWA CONGRESSIONAL RACE

STATE REPRESENTATIVE MATT WINDSCHITL HAS DROPPED OUT OF THE RACE FOR IOWA’S 4TH DISTRICT CONGRESSIONAL SEAT.
HE ISSUED A STATEMENT FRIDAY AFTERNOON STATING AFTER CAREFUL CONSIDERATION, MUCH TIME IN PRAYER, AND A GREAT DEAL OF CONTEMPLATION ABOUT WHERE I CAN BEST CONTINUE TO SERVE THE LORD AND MY FELLOW IOWANS, THAT HE HAS DECIDED TO SUSPEND HIS CAMPAIGN FOR CONGRESS.
WINDSCHITL IS SERVING HIS 20TH YEAR IN THE IOWA HOUSE, AND SAYS HE WILL CONTINUE TO SERVE IOWA AND ENDEAVOR TO FIND ADDITIONAL AVENUES TO GIVE BACK TO THE COMMUNITY AND FIGHT FOR SHARED CONSERVATIVE VALUES.
HE CLOSED HIS STATEMENT BY ENDORSING CHRIS MCGOWAN FOR THE REPUBLICAN NOMINATION FOR THE CONGRESSIONAL SEAT FOR HIS ABILITY TO LEAD AND DEDICATION TO SERVICE.