SUSPECT CHARGED IN ROBBERY OF CONVENIENCE STORE

SIOUX CITY POLICE HAVE ARRESTED A SUSPECT IN CONNECTION WITH THE ARMED ROBBERY THAT OCCURRED AT THE BACON CREEK GENERAL STORE AROUND 10PM ON JANUARY 25TH.
POLICE SAY DURING THE ROBBERY THE SUSPECT ENTERED THE STORE, DISPLAYED A HANDGUN, AND FLED THE SCENE ON FOOT WITH AN UNDISCLOSED AMOUNT OF CASH.
NO INJURIES WERE REPORTED DURING THE INCIDENT.
27-YEAR-OLD JEREMY MAHANEY OF SIOUX CITY HAS BEEN CHARGED WITH ROBBERY IN THE FIRST DEGREE IN CONNECTION WITH THE INCIDENT.
HE HAS ALSO BEEN CHARGED WITH FELON IN POSSESSION OF A FIREARM.