SOUTH SIOUX CITY RECEIVES FUNDING FOR NEW AERIAL FIRE TRUCK

THE SOUTH SIOUX CITY FIRE DEPARTMENT WILL SOON BE GETTING A NEW AERIAL LADDER TRUCK THANKS TO A BILL SIGNED BY PRESIDENT DONALD TRUMP.
THE FEDERAL LEGISLATION APPROPRIATES $2.5 MILLION DOLLARS FOR THE PURCHASE OF THE NEW TRUCK FOR THE COMMUNITY.
CITY OFFICIALS SAY “THE ADDITION OF A NEW AERIAL LADDER TRUCK WILL STRENGTHEN THEIR EMERGENCY RESPONSE CAPABILITIES AND BETTER POSITION THE FIRE DEPARTMENT TO MEET THE NEEDS OF A GROWING COMMUNITY.
IT WILL ALSO ADD CAPABILITIES THAT THE SOUTH SIOUX CITY FIRE DEPARTMENT CAN PROVIDE TO SURROUNDING MUTUAL AID DEPARTMENTS AND THOSE THEY HAVE INTERLOCAL AGREEMENTS WITH.
THE FUNDING WAS SECURED WITH THE SUPPORT OF U.S. SENATOR DEB FISCHER AND HER OFFICE.
DUE TO MANUFACURING TIMELINES, THE NEW AERIAL LADDER TRUCK IS ANTICIPATED TO BE PLACED INTO SERVICE WITHIN 36 TO 48 MONTHS.
FILE PHOTO