HENDERSON SUBCOMMITTEE STOPS BIKE RESTRICTION BILL

THE IOWA LEGISLATURE HAS FINISHED ITS FIRST MONTH OF ITS 2026 SESSION.
STATE REPRESENTATIVE BOB HENDERSON OF SIOUX CITY SAYS THE FUNNEL DEADLINE FOR MOST BILLS TO SURVIVE CONSIDERATION IS JUST TWO WEEKS AWAY:
BHEND1 OC……THE NEXT SESSION. :17
BUDGET BILLS ARE NOT INCLUDED IN THAT DEADLINE.
ONE RECENT BILL THAT ISN’T GOING TO BE CONSIDERED WOULD RESTRICT NON AUTOMOBILE OR TRUCK TRAFFIC FROM CERTAIN GRAVEL ROADS.
HENDERSON CHAIRED THE SUBCOMMITTEE THAT RECEIVED THE BILL AND HEARD A LOT OF OPPOSITION TO IT:
BHEND2 OC…..MILES AN HOUR. :28
HENDERSON SAYS THAT BILL DID NOT GET VERY FAR IN HIS SUBCOMMITTEE:
BHEND3 OC……..WE BURIED IT. :11
THE 100 DAY SESSION OF THE 91ST GENERAL ASSEMBLY IS SET TO END ON APRIL 21ST