ONE PERSON HAS DIED FOLLOWING A FATAL HOUSE FIRE IN ALTON, IOWA THURSDAY EVENING.
ALTON AND ORANGE CITY FIREFIGHTERS RESPONDED TO THE RESIDENTIAL STRUCTURE FIRE AND FOUND ONE OCCUPANT IN THE HOME.
THE UNIDENTIFIED VICTIM WAS PRONOUNCED DECEASED AT THE SCENE.
FIRE CREWS WERE ABLE TO BRING THE FIRE UNDER CONTROL AND THE CAUSE OF THE FIRE IS UNDER INVESTIGATION.
THE IOWA STATE FIRE MARSHAL’S OFFICE HAS BEEN CALLED IN TO HELP WITH THAT INVESTIGATION WITH ASSISTANCE FROM THE ORANGE CITY POLICE DEPARTMENT.
PHOTO PROVIDED