CARBON MONOXIDE CALLS INCREASE

SIOUX CITY’S IOWA POISON CONTROL CENTER REPORTS IT IS SEEING AN UPTICK IN CALLS ABOUT CARBON MONOXIDE POISONING.
POISON CENTER SPOKESWOMAN JANNA DAY, A LICENSED PRACTICAL NURSE, SAYS SHE HASN’T HEARD OF ANY CARBON MONOXIDE DEATHS IN THE STATE THIS WINTER, BUT THERE HAVE BEEN PLENTY OF POISONING CASES.
DAY SAYS SEVERAL HOME APPLIANCES ARE THE MOST COMMON CAUSES OF CARBON MONOXIDE POISONINGS.
SOME APPLIANCES SHOULD NEVER BE USED INSIDE, LIKE GENERATORS.
IF YOUR HOUSE LOSES POWER, POSITION THE GENERATOR AT LEAST 20 FEET AWAY FROM YOUR HOME.
DAY ALSO SAYS ANOTHER BIG RISK FOR CARBON MONOXIDE POISONING COMES FROM SOMETHING MANY IOWANS DO FREQUENTLY DURING THE WINTER.
WARMING UP A SNOW BLOWER IN AN ATTACHED GARAGE COULD CREATE THE SAME RISK.
DAY RECOMMENDS GETTING ANNUAL CHECK-UPS ON YOUR FURNACE AND HAVING AT LEAST ONE CARBON MONOXIDE DETECTOR IN YOUR HOME, AND BETTER YET, AT LEAST ONE ON EACH LEVEL.
THE SIOUX CITY-BASED IOWA POISON CONTROL CENTER’S ROUND-THE-CLOCK PHONE NUMBER IS 800-222-1222.
