TRUMP ENDORSES MCGOWAN FOR IOWA 4TH DISTRICT GOP CONGRESSIONAL NOMINATION

PRESIDENT DONALD TRUMP IS THE LATEST TO ENDORSE CHRIS MCGOWAN FOR THE REPUBLICAN NOMINATION FOR IOWA’S 4TH DISTRICT CONGRESSIONAL CAMPAIGN.
MCGOWAN SAYS THE PRESIDENT CALLED HIM WEDNESDAY TO PERSONALLY COMMUNICATE HIS ENDORSEMENT OF THE “MCGOWAN FOR IOWA” CAMPAIGN.
IN HIS WRITTEN ENDORSEMENT, TRUMP SAYS MCGOWAN HAS A PROVEN RECORD OF SUCCESS AS A BRAVE IOWA AIR NATIONAL GUARD VETERAN, SUCCESSFUL ATTORNEY AND PRESIDENT OF THE SIOUXLAND CHAMBER OF COMMERCE, AND THAT HE IS A WINNER WHO WILL FIGHT HARD TO GROW THE ECONOMY AND SUPPORT OUR FARMERS AND RANCHERS, AND ADVOCATE FOR “MADE IN THE USA.”.
MCGOWAN SAYS HE IS “BEYOND GRATEFUL TO PRESIDENT TRUMP FOR HIS CONFIDENCE AND SUPPORT OF HIS CAMPAIGN TO DO SO”.