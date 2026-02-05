SIOUX CITY MAN ARRESTED AFTER WESTSIDE ARMED STANDOFF

A SIOUX CITY MAN IS IN JAIL FACING SEVERAL CHARGES FOLLOWING AN INCIDENT AT A WESTSIDE HOME WEDNESDAY NIGHT.
POLICE SGT. TOM GILL SAYS JUST BEFORE 9PM, AUTHORITIES RECEIVED NUMEROUS 9-1-1 CALLS OF SHOTS FIRED IN THE 1900 BLOCK OF GEORGE STREET AND THEN THE 2000 BLOCK OF WEST 3RD.
RESPONDING OFFICERS FOUND SHELL CASINGS IN THOSE AREAS
POLICE ALSO OBTAINED VIDEO EVIDENCE OF A DODGE DURANGO AT THOSE SCENES.
OFFICERS FOUND THAT VEHICLE IN THE 1600 BLOCK OF WEST 3RD AND SAW SOMEONE RUN INTO A RESIDENCE.
GILL SAYS OFFICERS CALLED OUT THE OCCUPANTS AND LEARNED THE DEFENDANT WAS INSIDE AND ARMED WITH A HANDGUN;
A MORE THAN TWO HOUR STANDOFF THEN BEGAN:
36-YEAR-OLD PATRICK LANGAN WAS ARRESTED AND IS CHARGED WITH GOING ARMED WITH INTENT, TERRORISM, INTIMIDATION WITH A DANGEROUS WEAPON AND FELON IN POSSESSION OF A FIREARM.
SGT. GILL SAYS LANGAN AND THE VICTIM AT THE GEORGE STREET HOUSE APPARENTLY KNOW EACH OTHER:
LANGAN IS BEING HELD IN THE WOODBURY COUNTY JAIL ON $100,000 BOND.
Updated 1:32pm 2/5/26