GRASSLEY TAKES ISSUE WITH MINNESOTA

IOWA SENATOR CHUCK GRASSLEY TALKED ABOUT THE ALLEDGED FRAUD IN MINNESOTA WEDNESDAY DURING A HEARING IN THE SENATE JUDICIARY COMMITTEE.
GRASSLEY SAYS WHAT HAPPENED IN MINNESOTA INVOLVES BILLIONS OF DOLLARS AND IS AS BAD AS IT GETS.
GRASSLEY SAYS IT’S ALSO DEPLORABLE THAT THE MINNESOTA GOVERNOR TIM WALZ’S ADMINISTRATION ALLEGEDLY RETALIATED AGAINST WHISTLEBLOWERS WHO TRIED TO EXPOSE THIS FRAUD.
HE SAYS WHISTLEBLOWERS ARE THE GREATEST ASSET AND ALLY IN UNCOVERING LARGE-SCALE FRAUD SCHEMES LIKE THESE, AND CONGRESS, FEDERAL AGENCIES AND STATE AGENCIES MUST PROTECT THESE WHISTLEBLOWERS, AND THE EXECUTIVE BRANCH MUST HOLD CRIMINALS FULLY ACCOUNTABLE TO THE LAW.
